Galaxy Note10 bir kez daha performans testinde!

Ayrıca her iki modelde de delikli ekran tasarımının kullanılacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Peki tasarım kısmını bir kenara bırakırsak, Note serisinin yeni modeli performans anlamında beklentileri karşılayabilecek mi?

NOTE10 TEKRARDAN PERFORMANS TESTİNDE!



Hatırlanacağı üzere Note10’un SD855’li versiyonu daha önce Geekbench performans testinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Note10’un Exynos 9825 kullanan modeli performans testinde görüldü.

8GB RAM’le desteklenen Galaxy Note10 modeli tek çekirdek testinden 4495 puanalarken, çoklu çekirdek testinden ise 10223 puan aldı.

Daha önce Note10’un SD855’li versiyonu tek çekirdek testinde 3529, çok çekirdek testinde ise 10840 puan almıştı. Elbette bu testteki telefonda RAM miktarının 12GBolduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Yine de Exynos 9825’in tek çekirdek performansının SD855’e oranla çok daha iyi olduğunu inkar edemeyiz. Fakat iki yonga arasında öyle uçuk farklar da bulunmuyor.

Space Invaders filmi gerçek oluyor

