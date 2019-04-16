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Galaxy Note10 ve Note10+ hakkında önemli detaylar ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 16.04.2019 08:25 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, önümüzdeki dönemde iki yeni Note modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Samsung genel olarak tek bir Note modeli üretiyordu. Fakat bu sene Galaxy Note10 haricinde Note10+’ın da satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Galaxy Note10 ve Note10+ hakkında önemli detaylar ortaya çıktı

Peki Note10+’ın, Note10’a  göre üstün yönleri ne olacak? Aslında bu konu hakkında öyle çok fazla söylenti mevcut değil. Fakat geçtiğimiz gün sızdırılan bir raporda Note10’un 6.28 inçlik, Note10+’ın ise 6.75 inçlik ekrana sahip olacağı belirtilmişti.

Bu iki telefon arasındaki en büyük fark ise mobil modemler tarafında olacak. Galaxy Note10 4G bandını desteklerken, Note10+’da ise 5G desteği sunulacak.
Son sızdırılan bilgilere göre, Note10 SM-N971 model numarasına sahipken, Note10+ ise SM-N976 model numarasıyla satışa sunulacak.

Tabi ki bu model numaralarının, telefonların satışa sunulduğu bölgelere göre de farklılıklar göstereceğini unutmamak gerekiyor. Şimdilik kesinleşmiş olan tek şey, Samsung’un iki farklı Note10 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacağı.

Benzer bir durum S10 modellerinde de yaşanmıştı. Zira Note10 ve Note10+ arasındaki farklılığı S10+ ve Galaxy S10 5G arasındaki farklılığa da benzetebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note10 Note10+

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