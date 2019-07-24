Galaxy Note10 ve Note10+ hakkındaki son dedikodular

Ayrıca bu telefonlara ek olarak yeni Galaxy Watch modeli ile Tab S6’nın da tanıtılacağına yönelik bazı dedikodular mevcut.Elbette burada asıl merak konusu olan nokta yeni Note modelleri. Şimdiye kadar gerek Note10 gerekse de Note10+ ile ilgili pek çok söylentiye tanıklık ettik. Nitekim geçtiğimiz gün bu söylentilere bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan kaynaklı bir habere göre Galaxy Note10 modeli FHD+ yani 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelecek. Note10+ da ise QHD+ yani 1440 x 2960 piksellik bir ekran kullanılacak. Yani iki modelin ekran çözünürlükleri arasında da bariz bir fark olacak.

Batarya tarafına gelindiğinde ise Note10’un 3500 mAh’lık bir pilden besleneceği iddia ediliyor. Note10+ ise 4300 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan güç alacak.

Bu iki detay haricinde elbette kamera tarafında da bazı farklılıklar olacaktır. Fakat henüz kamera detayları hakkında öyle kesine yakın söylentiler mevcut değil.

Son olarak belirtelim. 12GB RAM opsiyonu da yalnızca Note10+ modelinde yer alacak.

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