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Galaxy S10+ canlı canlı görüntülendi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

Samsung’un 2019’daki ilk amiral gemisi modeli Galaxy S10+, bir kez daha canlı canlı görüntülendi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Galaxy S10+ canlı canlı görüntülendi

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Samsung 20 Şubat’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan bu etkinlikte Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modelleri tanıtılacak.

S10 ve S10 Lite, Samsung’un yeni üst segment çizgisini oluştururken, Galaxy S10+ ise amiral gemisi statüsünde karşımıza çıkacak.

Hali hazırda yeni S serisi modellerin satış fiyatları da belli olmuş durumda. Dilerseniz Galaxy S10 modellerinin fiyatlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yeni S serisi modelleri içerisinde ne çok dikkat çekeni S10+ olacak. Çünkü Samsung tüm premium özellikleri bu modelde toplamış durumda. Zaten en üst seviye S10+ modeli için de ufak bir servet ödemek gerekecek. Çünkü Samsung 1TB / 12GB RAM’li Galaxy S10+ için 1600 euro talep ediyor.

S10+ çift selfie kamerası ve 3 ana kamera olmak üzere toplamda 5 kamera ile gelecek. Kısa süre önce canlı bir şekilde sızdırılan S10+ için geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı. Dilerseniz bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sızdırılan yeni görselde de yeni Infinity-O tasarımı ve çift selfie kamerası dikkat çekiyor. Telefon hayli şık görünse de uçuk fiyatıyla başarılı olması biraz zor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10 samsung Teknoloji

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