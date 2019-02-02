Galaxy Sport ve bir akıllı saat daha yolda

ates.sonmez ates.sonmez
TEKNOLOJİ  | 02.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bir süredir ismi kulaktan kolağa dolaşan Galaxy Sport, Tayvan’da sertifikasını aldı. Akıllı saatin, Samsung’un çok önemli cihazlarını tanıtacağı şubat lansmanında sahne alması bekleniyor.

Galaxy Sport ve bir akıllı saat daha yolda

Güney Koreli şirketin büyük lansmanı için geri sayım başladı. Galaxy S10 ailesi dışında pek çok iddialı, ve yeni teknolojiye sahip cihazın tanıtılacağı lansmanda iki de akıllı saate yer verilmesi bekleniyor. Bunlardan birisi, muhtemelen Gear Fit’in devam versiyonu olacak. Diğeri ise haberin konusu olan, Tayvan’dan sertifika alan Galaxy Sport.

SM-R500 model numaralı akıllı cihaz, Pulse kod adına sahip ve aynı zamanda Bixby uyumlu ilk giyilebilir cihaz olacak. 4 GB dahili hafıza, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve NFC gibi detaylara sahip olması beklenen Galaxy Sport’un, dairesel bir ekrana sahip olacağı da neredeyse kesin.

Birkaç hafta gibi bir süre kalan lansmanda; üç ayrı Galaxy S10 modeli, 2 akıllı saat/bileklik, katlanabilir cihaz kullanıcıları beğenisine sunulacak. Öte yandan kullanımı yavaş yavaş başlayan 5G konusunda da bazı gelişmeler yaşanabilir.

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