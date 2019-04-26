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Galaxy View 2, yayınlanan bir video ile resmiyet kazanmış oldu

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:58 | Son Güncelleme

Samsung’un farklı tasarımı ve devasa ekranıyla dikkatleri üzerine çeken tableti Galaxy View’ın yeni modeli geliyor. Son dönemde Galaxy View 2 ile ilgili bazı söylentilerin çıktığına tanıklık etmiştik. Nitekim geçtiğimiz gün AT&T tarafından yayınlanan kısa bir video ile Samsung’un yeni tableti de kesinlik kazanmış oldu.

Galaxy View 2, yayınlanan bir video ile resmiyet kazanmış oldu

AT&T tarafından yayınlanan video tabletin bazı özelliklerini de gözler önüne seriyor. Buna göre Galaxy View 2, 1080p çözünürlüğünde 17.3 inçlik hayli büyük bir ekranla gelecek. Tablet aynı zamanda Dolby Atmos teknolojisinden güç alan dört hoparlöre sahip olacak.

64GB’lık dahili depolama alanına sahip olan tabletin microSD kart desteği de bulunacak. Bu sayede tabletin depolama alanı 400GB’ta kadar genişletilebilecek.

Öte yandan yeni Galaxy View modelinin USB-C bağlantı desteğine sahip olacağı ve 12000 mAh kapasitesine sahip hayli büyük bir bataryayla geleceği de doğrulanmış oldu.

Şimdilik yeni View modelinin hangi pazarlarda satılacağı netlik kazanmış değil. Ayrıca tabletin fiyatı hakkında da net bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen Samsung bu tableti AT&T müşterilerine özel kılabilir. Ya da belli bir süre yalnızca AT&T üzerinden satılabilir. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

Ürünün tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy View 2 samsung
 

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