1 milyondan aşağısı yok! Özgü Namal, Aras Bulut, Afra Saraçoğlu... Bölüm başı ücretleri gündemde

Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerin yeni sezonları da yayına başladı, bazı diziler de ilk bölümleri için gün sayıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dizilerin başrol oyuncularının bölüm başına alacakları ücretlerle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı bazı popüler oyuncuların alacakları ücretleri yazdı.