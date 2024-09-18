1 milyondan aşağısı yok! Özgü Namal, Aras Bulut, Afra Saraçoğlu... Bölüm başı ücretleri gündemde

Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerin yeni sezonları da yayına başladı, bazı diziler de ilk bölümleri için gün sayıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dizilerin başrol oyuncularının bölüm başına alacakları ücretlerle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı bazı popüler oyuncuların alacakları ücretleri yazdı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çukur, İçerde gibi başarılı yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Aras Bulut İyneli, yeni sezonda Deha isimli diziyle karşımıza çıkıyor. Başrol olan oyuncunun bu sezon alacağı ücret ise 1 milyon 500 bin TL.
Bahar dizisiyle uzun bir süre sonra ekranlara dönen Demet Evgar'ın 1 milyon 250 bin TL'ye anlaştığı iddia edildi.
Yalı Çapkını'nın sevilen karakteri Seyran ve Ferit'e hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz sezon düşük aldığı iddia edilmişti. Şimdi ise ikilinin 1 milyon TL aldığı belirtildi.
Kurtlar Vadisi'ndeki Elif rolüyle efsaneleşen Özgü Namal ve hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Özcan Deniz'in de bölüm başına aldığı ücret 1 milyon TL oldu.
Kanal D 'nin sevilen dizisi Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı İnci Taneleri'nde Dilber rolüyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü de yeni sezonda 1 milyon TL'ye anlaştı.