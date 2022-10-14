Hatay'da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 10. Antakya Uluslararası Film Festivali başladı.

Antakya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışı, Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törende konuşan Ansam Kültür Derneği Başkanı ve Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, festivalin 10'ncusunun düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Hatay'a yakışır bir festival yapmak istediklerini ifade eden Oflazoğlu, festivalin her yıl daha güzel geçtiğini belirtti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da festivalin dünyadaki 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapan Antakya'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Yılmaz, sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini ve her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Törende oyuncular Bahar Öztan, Ediz Hun, sinema yazarı Atilla Dorsay, kurgu yönetmeni Mevlüt Koçak "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne ve kurgu yönetmeni Necdet Tok'da "Yeşilçam Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Bu yıl 45 ülkeden katılımın olduğu festival kapsamında 85 filmin vatandaşların gösterimine sunulacağı ayrıca belgesel, uzun ve kısa metrajlı film yarışmaları düzenleneceği bildirdi.

10. Antakya Uluslararası Film Festivali 20 Ekim'e kadar sürecek.