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13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

04.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

Adana'da, mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı törenle açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Adana'nın, mobilya sektöründe her geçen yıl ilerleme kaydettiğini söyledi.

Kentin sanayi, tarım, ticaret konusunda iddiasının tartışılmaz olduğunu belirten Elban, "Adana'nın mobilyacılıkta yaptığı şeylerin, esas itibarıyla çok görünmeyen, bilinmeyen bir tarafı var. Ürettiği şeyler başka şehirlerde lüks mobilyalara dönüşüyor. Onun iskeletini, ustalığını, işçiliğini yapan Adana'dır. İnşallah artık mobilyanın tamamı, nihai tüketiciye de buradan üretilerek gider ve sektörün tamamı burada bir bütün olarak oluşur." diye konuştu.

Elban, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuarın sektörün tanınmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Adana'nın fuarlar şehri olmaya başladığını aktaran Elban, şöyle devam etti:

"Bu ve benzeri özellikle kalite anlamında yüksek fuarlarla ilimiz, ülkemizdeki birkaç nadir fuar şehirlerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Adana'da her vatandaşın ve sektörün sorunlarıyla ilgilenmek bizim boynumuzun borcu. Mobilyacılarımıza da bu anlamda destek veriyoruz. Onlar üretsinler, satsınlar, para kazansınlar. İnşallah bizler de onların ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak için gayret göstereceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kendisinin ve ailesinin mobilyacı olduğunu belirterek, sektörü yakından takip ettiğini söyledi.

- "2021'de 6,9 milyar dolar ihracatımız oldu"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, sektörün ham madde ihtiyacının karşılanmasında Türkiye'nin lokomotif ülke olduğunu belirtti.

Sektörün ihracat rakamlarının arttığını ifade eden Taklacı, şöyle devam etti:

"Sektörün yüzde 93 ham maddesi ülkemizden karşılanıyor. Bu sektöre çok büyük önem verilmesi gerekiyor. Mobilya sektörü, döviz girdisi olduğu gibi ülkemizde kalacak bir sektör. İhracat verilerine baktığınızda 2020 yılında 5,5 milyar dolar ihracatımız var. 2021'de 6,9 milyar dolar ihracatımız oldu. Bu sektörün 2022'nin 6 aylık diliminde 3,2 milyar dolar ihracatı oldu. Hiçbir il birbirine rakip değil. Bizim rakibimiz Çin, İtalya, Almanya, Polonya gibi ülkeler. Bu sektöre çok büyük önem verilmesi gerekiyor. İhracat rakamlarını artırmış durumdayız."

Fuar, 9 Ekim'e kadar gezilebilecek.

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova dekorasyon fuar mobilya

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