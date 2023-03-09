16 aylık 27 kilo! Sekiz yaşındaki bir çocukla aynı kiloda... Hastaneye kaldırıldığı açıklandı

Endonezya’nın Bakisi bölgesinde ailesiyle birlikte yaşayan 16 aylık Muhammed Kenzi Alfaro isimli bir bebek fazla kiloları nedeniyle ülke basınının dikkatini çekmeyi başardı. Annesi Pitriah’ın bebeğini taşımak için bir el arabası kullandığı görüntülerin çekilerek sosyal medyada paylaşılması üzerine Alfaro bir anda popüler oldu. Ağırlığından dolayı ayakta duramayan ve yürüyemeyen Alfaro’yu artık ailesi bile kucağında taşımakta zorluk yaşadığını belirterek yardım istedi.

BABASININ KIYAFETLERİNİ GİYİYOR

Anne Pitriyah, Alfaro’nun yaşıtlarına kıyasla hareket edemediğini belirterek, “Sadece ayağa kalkabiliyor ve birkaç saniye içinde dengesini kaybediyor. Bebek kıyafetleri üzerine uymuyor. Babasının bedeni küçük olduğu için ona babasının tişörtlerini giydiriyorum” dedi.

Bebek bezlerinin Alfaro’ya uymadığını dile getiren anne, “Onun bedenine uygun bezi bulma konusunda çok zorlanıyoruz. Hem de bezleri çok pahalı oluyor. Bu nedenle tasarruf sağlamak için sadece geceleri uyurken altını bağlıyoruz” diye konuştu.