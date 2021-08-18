17 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

MasterChef'te dünün kazanan ismi ve 12. yarışmacısı Eren olmuştu. Eren hindiba ana ürünü ile en beğenilen yemeği yapmıştı. Peki 17 Ağustos 2021 MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

17 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya bugün kimin girdiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sevilen yarışma Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı devam etti.

İŞKEMBE ANA ÜRÜNÜ İSTENDİ Ana kadro için yarışan yarışmacılardan, yapacakları yemekte işkembe ana ürünü kullanılması istendi.

Bugün gerçekleşen final turunda Atakan, Nejdet, Rabia Nur, Mert, Suzan ve Nergiz yarıştı.