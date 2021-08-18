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17 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

18.08.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef'te ana kadro mücadelesi devam ediyor. Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı devam etti. Yarışmayı kazanan ve ana kadroya girmeye hak kazanan 13. ismin kim olduğu program sonrası merak konusu oldu. Peki 17 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te günün kazananı...

MasterChef'te dünün kazanan ismi ve 12. yarışmacısı Eren olmuştu. Eren hindiba ana ürünü ile en beğenilen yemeği yapmıştı. Peki 17 Ağustos 2021 MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

17 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya bugün kimin girdiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sevilen yarışma Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı devam etti.

İŞKEMBE ANA ÜRÜNÜ İSTENDİ

İŞKEMBE ANA ÜRÜNÜ İSTENDİ
Ana kadro için yarışan yarışmacılardan, yapacakları yemekte işkembe ana ürünü kullanılması istendi.
Bugün gerçekleşen final turunda Atakan, Nejdet, Rabia Nur, Mert, Suzan ve Nergiz yarıştı.

13. YARIŞMACI MERT OLDU!

13. YARIŞMACI MERT OLDU!
Şefler, değerlendirmeler sonunda Mert ve Rabia Nur'un tabağını çokça beğendi. İkili arasında yapılan karşılaştırmalar sonucunda ise tabağı daha çok beğenilen Mert, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak olan 13. yarışmacı oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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