SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Sakarya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğince çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.

Törene Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Karahasan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

Vali Kaldırım, daha sonra gazi derneklerini ziyaret etti.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Seddar Yavuz, gazilerle sohbet etti ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Törene Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı.

- Karabük

Karabük'te Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu ifade etti.

Törene Vali Fuat Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sabri Özer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Bolu

Bolu'da Anıtpark'taki törene katılan Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını aziz vatana adayan tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı.