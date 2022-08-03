Bodrum Klasik Müzik Derneğince düzenlenen festivalde McLachlan ve Page, dört el piyano ve solo performanslarıyla Antik Taş Ocağı'nda Bodrumlu klasik müzikseverin karşısına çıktı. İkili performansıyla alkış topladı.
Yabancı uyruklu klasik müzikseverlerin de ilgi gösterdiği konserde İngiliz piyanistler, Schubert, Grieg, Chopin, Scriabin ve Gershwin gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.
Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.
Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İngiliz piyanistler konser verdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz