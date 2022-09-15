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1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

15.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1960'lı yıllarda dolmuş olarak kullanılan araç, bakımları yapıp yenilendikten sonra turizm polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 1954 Model WILLYS marka araç gerekli bakımları yapılıp yenilendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki turizm polisine tahsis edilen araç, vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunuldu.

Bodrum sokaklarında gezen aracı görenler ise araç ve polislerle fotoğraf çektirdi.

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

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