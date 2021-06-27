2021 yazında vizyona giren filmler neler? İşte 2021 yazının yeni vizyon filmleri

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs pandemisi ile sinema salonları da uzun bir süredir kapalı bulunuyor. Aşılma çalışmalarının özellikle Haziran ayında büyük bir hız kazanması sonucunda 46 milyondan fazla kişi ülkemizde ilk ve ikinci doz aşılarını tamamladı. Yaz döneminin gelmesi ve koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile beraber sinema salonlarının açılması da heyecanla bekleniyor. Sinemaseverleri mutlu edecek 2021 yaz dönemi vizyon filmleri de belli oldu. Peki 2021 yazından vizyona hangi filmler giriyor?

2021 yazında vizyona giren birbirinden iddialı yapımlar!

Hızlı ve Öfkeli 9 – Vizyon Tarihi: 25 Haziran Dom Toretto, oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.

The Tomorrow War - Vizyon Tarihi: 2 Temmuz (Prime Video) İşgal altında bulunan dünyada insanlar, uzaylılara karşı verdikleri savaşta büyük bir yenilgiye uğrar. Artık değişen düzende yaşayan bilim insanları, sistemi değiştirmek için asker yetiştirmeye karar verir.

The Forever Purge – Vizyon Tarihi: 2 Temmuz The Forever Purge'de bir çift olan Adela ve Juan bir anda kendilerini Texas'taki bir çiftlik evinde mahsur bulurlar. Çift, bir uyuşturucu kartelinden kaçıyordur. İkili tam orada yasadışı bir şekilde yaşayan insanlardan merhamet dilenirken Arınma Gecesi gelip çatacak ve ortalık kızışacaktır.

Black Widow – Vizyon Tarihi: 9 Temmuz Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War arasındaki zaman dilimine odaklanacak olan ilk Black Widow solo filminde Black Widow yani Natasha Romanoff geçmişiyle yüzleşmek için evine dönmek zorunda kalışını konu alıyor.