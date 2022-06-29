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2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

29.06.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışlara 61 ülkeden 276 sporcu katılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen şampiyonada, ilk yarışın başlama işaretini Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi.

61 ülkeden 276 sporcunun katıldığı yarışlar dört grupta yapılıyor. İlk günde her grup 8 yarış yaptı.

İçmeler açıklarında kurulan parkurdaki yarışlar, şampiyonaya iyi başlangıç yapmak isteyen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yelkencilerin birbiri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

Şampiyonanın ödül töreni 6 Temmuz'da yapılacak.

2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

- Yarışlara 61 ülkeden 276 sporcu katılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

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