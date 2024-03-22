24 Mart saat 19.36'ya dikkat! Nur Viral'e konuk olan ünlü astrolog Mine Ölmez 'Bunları yapın' diyerek reçeteyi verdi

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Değişimiyle gündemdeydi! Estetikleri için bakın ne kadar ödemiş



GÜN VE SAAT VERDİ

Canlı yayında işlediği konularla sık sık gündem olan Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor. Nur Viral'e bu defa ünlü astrolog Mine Ölmez konuk oldu.

Mine Ölmez canlı yayında tarih ve saat vererek uyardı. Ölmez açıklamasında; '24 Mart'ta 19.36 ben dakikasına kadar vereyim. Türkiye saati ile iki uğurlunun çok güzel bir enerjisi var. Venüs ve Jüpiter'in dualarınızı niyetlerinizi dileklerinizi bu saate denk getirebilirsiniz.

REÇETEYİ VERDİ Bir tane kırmızı kese alacaksınız ve bu verdiğim tarifi 24 Mart 19.36'da yapın. İş bulamayanlar, kariyer elde edemeyenler, iş yerinde parlayamayanlar kırmızı kesenin içerisine bir çubuk tarçın bir tutam göz kararı ile karanfil atıyorsunuz.

24 Mart akşamı beyaz bir kağıda mümkünse kırmızı kalemle 'ben kariyerimde çok başarılıyım' hangi işi istiyorsanız yazıyorsunuz ve kesenizin içerisine atıyorsunuz. Keseyi kapatmadan tarçını birazcık yakın. Hafifce kesenin içine tütsüleyin. Sonra ağzını kapatın onu bahar ayı boyunca yastığınızın altına koyun ve uyuyun.