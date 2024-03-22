Değişimiyle gündemdeydi! Cenk Eren estetik ameliyatları için bakın ne kadar ödemiş

Sevilen şarkıları, renkli kişiği ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Cenk Eren değişimiyle gündemdeydi.

Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren de dâhil oldu. Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren'in bu sessizliğinin altından estetik operasyon çıktı.

"SORUP DURUYORDUNUZ"

Cenk Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı. Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düştü.

ESTETİKLERİNİN FATURASI...

Değişimiyle ağızları açık bırakan ünlü ismin estetik ameliyatları için ne kadar harcadığı ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre;

Cenk Eren derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış.

Bu tür ameliyatların fiyatları hastaneden hastaneye değişiyor olup 800 bin TL ile 1 milyon TL arasındaymış.