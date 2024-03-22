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Değişimiyle gündemdeydi! Cenk Eren estetik ameliyatları için bakın ne kadar ödemiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 12:27
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Dillere pelesenk olan şarkıları ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Cenk Eren son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Estetikli ünlüler kervanına katılan Eren, son haliyle herkesi şaşırtmıştı. Yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü ismin ameliyatlarının faturası ortaya çıktı.

Değişimiyle gündemdeydi! Cenk Eren estetik ameliyatları için bakın ne kadar ödemiş

Sevilen şarkıları, renkli kişiği ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Cenk Eren değişimiyle gündemdeydi.

Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren de dâhil oldu. Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren'in bu sessizliğinin altından estetik operasyon çıktı.

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"SORUP DURUYORDUNUZ"

Cenk Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı. Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düştü.

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ESTETİKLERİNİN FATURASI...

Değişimiyle ağızları açık bırakan ünlü ismin estetik ameliyatları için ne kadar harcadığı ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre;
Cenk Eren derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış.

Bu tür ameliyatların fiyatları hastaneden hastaneye değişiyor olup 800 bin TL ile 1 milyon TL arasındaymış.

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