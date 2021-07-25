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24 Temmuz Reyting sonuçları: 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

25.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları için bekleyiş son buldu. 24 Temmuz Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster?, Şef Akademi ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

Birbirleri ile yarışan yapımların 24 Temmuz reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen programın yer aldığı listede haber kanalları ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Kim Milyoner Olmak İster? ve Şef Akademi reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 24 Temmuz reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

24 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

24 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

24 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları

Total 'de ilk 10 program

Total 'de ilk 10 program

AB'de ilk 10 program

AB'de ilk 10 program

ABC'de ilk 10 program

ABC'de ilk 10 program
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