İSTANBUL (AA) - Türk tiyatrosunun sembol ismi Afife Jale anısına düzenlenen "24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, son 3 yılda hayatını kaybeden sanatçıların anılmasıyla başladı.

Prof. Dr. Merih Tangün başkanlığındaki 20 jüri üyesinin, sezon boyu izlediği 264 oyun arasından yaptığı değerlendirmeler sonucu 16 dalda ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan usta oyuncu Haldun Dormen, 3 yıl aranın ardından ödüllerin tekrar verilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Araya hastalık girince Afife Tiyatro Ödülleri verilmedi. Ben bir daha olmayacak sandım. Şimdi tekrar başlatan ve bize bu imkanı verenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu nedenle de muhterem Afife Jale'nin ruhunun önünde bir kez daha saygı ve sevgiyle eğiliyorum." dedi.

"Yapı Kredi Özel Ödülü"ne layık görülen Zihni Göktay ise ödülün manevi ağırlığının bilincinde olduğunu vurgulayarak, "57 yıllık bir tiyatro sanatçısı olarak bana bu ödülü layık gören jüriye çok teşekkür ediyorum. 73 oyunda oynadım ama bu ödülü alamadım. Hiç olmazsa giderayak bu güzel ödüle sahip olmanın gururunu layık görenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 16 dalda ödül verildi

Gecede "Haldun Dormen Özel Ödülü" "Amadeus" ekibine, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" Ahmet Sami Özbudak, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" de Engin Uludağ'a takdim edildi.

"Yılın En Başarılı Oyunu" ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Vişne Bahçesi"ne verilirken, "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ise "İki Efendinin Uşağı" oyunuyla Aslı Öngören seçildi.

Etkinlikte, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü "Herkes Kocama Benziyor" oyunundaki performansıyla Pınar Güntürkün, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü de "Aşınma" oyunundaki performansıyla Yiğit Özşener aldı.

"Nora 2"deki rolüyle Nihal Geyran Koldaş "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Acting"deki rolüyle Fatih Sönmez de "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" olarak belirlendi.

"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülüne "Toz" oyunuyla Yakup Çartık, "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülüne "İki Efendinin Uşağı" oyunuyla Burhan ve Gökhan Şeşen'in layık görüldüğü törende, "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülünü Eylül Gürcan, "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülünü de Efter Tunç aldı.

Ayrıca "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü Sena Başdoğan, "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi)" ödülü "Vişne Bahçesi" ile Tuğçe Ulugün Tuna'nın oldu.