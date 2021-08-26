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  4. 25 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? Eleme adayları kimler oldu?

25 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? Eleme adayları kimler oldu?

26.08.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçtiğimiz gün sezonun ilk dokunulmazlık oyununu oynamak zorunda kalan ve sonucunda eleme potasına isim söylemek zorunda kalan mavi takım, bugün de kırmızı takım karşısında kaybetti ve dokunulmazlık için yarıştı. İşte detaylar...

MasterChef'in yeni bölümünde sezonun 2. dokunulmazlık oyununu oynamak zorunda kalan takım, kırmızı takıma yenilen mavi takım oldu. İlk dokunulmazlık oyununu da oynayan mavi takım, ikinci kez isim vermek zorunda kaldı. MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef ana kadro heyecanının sona ermesinin ardından ana kadrodaki 16 yarışmacı elenmemek için şeflerin istediği yemeklerin en güzelini yapmaya çalışıyor.
Ana kadronun belli olmasının ardından gerçekleşen 2. dokunulmazlık oyununda rakip takıma kaybeden mavi takım yer aldı. Mavi ve kırmızı takım olarak iki grup halinde gerçekleşen düellonun kaybedeni yine mavi takım oldu.
Geçtiğimiz gün de kırmızı takıma karşı kaybeden mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalmış ve kendi takımından eleme potasına isim söylemek zorunda kalmışlardı.

SIFIR ATIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ!

SIFIR ATIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ!
Dokunulmazlık oyununda yarışmacılara, kalan malzemelerden tabak çıkarmaları istendi ve sıfır atığa dikkat çekildi. Yiyeceklerin ziyan olmaması ve dolaptaki ürünlerin değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.
Şeflerin tadımının ardından dokunulmaz olmak için son ikiye kalan isimler Hasan Biltekin ve Görkem Demiral oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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