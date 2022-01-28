27 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım reytinglerde birinci geldi?

Merakla beklenen 27 Ocak reyting sonuçları açıkladı. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. TİAK, reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralamasını yayınlamıyor. İşte 27 Ocak reyting sonuçları!
Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden başarılı yapımlar yer aldı. Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizileri reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için yarıştı. 27 Ocak reyting sonuçları açıklandı.
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