27 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım reytinglerde birinci geldi?

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden başarılı yapımlar yer aldı. Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizileri reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için yarıştı. 27 Ocak reyting sonuçları açıklandı.