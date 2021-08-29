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28 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te kim kazandı?

29.08.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümü sonrası ana kadroya giren isim merak ediliyor. Yarışmanın yedek kadrosundan, ana kadrosuna geçecek olan ilk isim belirlendi. Bugün Viyana Şinitzel yemeği yapıldı ve sonrasında şefler tadımları yaptı. Peki 28 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümünün ardından ana kadroya giren isim merak konusu oldu. Viyana Şinitzel ve rezene yemeği sonrası yarışmacılar arasından ana kadroya giren kişi merak ediliyor. Peki 28 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

28 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümü sonrası yarışmanın yedek kadrosundan, ana kadrosuna geçen ilk isim merak ediliyor.
Günün ilk yemeği Viyana Şinitzel oldu ve yarışmacılar en iyi Viyana Şinitzel'i yapmabilmek amacıyla büyük ter döktü. Ardından en iyi rezeneyi yapabilmek için yarışıldı.
Yarışmada ilk turda Rabia, Azize, Berk, Mustafa ve Rabia bir üst tura çıkmak için hak kazanmıştı.
Şefler sırayla yarışmacıların rezene ile yapmış olduğu yemeklerin tadına baktı.

ANA KADROYA GİREN İSİM MUSTAFA!

ANA KADROYA GİREN İSİM MUSTAFA!
Tadımın ardından ana kadroya katılması için belirlenen isim Mustafa olarak açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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