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29 Ağustos MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bugün elenen isim kim oldu?

30.08.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kimin elendiği merak ediliyor. Yarışmada kırmızı takım üst üste dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve bu sebeple potaya elenmek üzere 6 isim göndermişti. Bölüm sonunda kırmızı takım yarışmacıları arasından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki 29 Ağustos MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bugün elenen isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı devam etti. Yeni bölümde kırmızı takım üst üste dokunulmazlık oyununu kaybetti. Yarışmacılar son olarak Danilo Şef'in tabağı için yarıştı. Peki 29 Ağustos MasterChef'te kim elendi?

29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in yeni bölümünde Kırmızı ve mavi takım, diğer günlerde olduğu gibi kozlarını paylaştı. Haftanın elenen ismi ise yeni bölüm sonrası belli oldu.
Yarışmacı Burcu'nun kaptanı olduğu kırmızı takım yarışmacıları iki aşamadan oluşan eleme oyunu sonrasında bir kişiye veda edecekti. 29 Ağustos gününde yarışmacılar beyaz peynir ile en iyi tabağı ortaya çıkarmak için yarıştı.
MasterChef'te hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonrasında kaybeden kırmızı takım eleme adayları ise belirlendi. O isimler: Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Safanur ve Hamza oldu.
Programda kırmızı takım yarışmacıları üç takım oyununu da kaybederek dokunulmazlığı da alamadı. Bu durumda yarışmacılar haftanın sonunda bir isme veda etmek zorunda kaldı. 6 isim ilk olarak yaratıcılık tabağını çıkardı. En başarılı tabakları hazırlayarak yarışmaya devam edenler ise Safanur, Tunahan ve ardından Burcu oldu.

GÖRKEM VEDA ETTİ!

GÖRKEM VEDA ETTİ!
Programda Tahsin, Görkem ve Hamza son 3'e kaldı ve Danilo Şef'in tabağını hazırladı. Ragiz tarifinde en başarılı olan isim Tahsin oldu. Yarışmaya ilk veda eden isim ise Görkem oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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