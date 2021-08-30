29 Ağustos MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bugün elenen isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı devam etti. Yeni bölümde kırmızı takım üst üste dokunulmazlık oyununu kaybetti. Yarışmacılar son olarak Danilo Şef'in tabağı için yarıştı. Peki 29 Ağustos MasterChef'te kim elendi?

29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in yeni bölümünde Kırmızı ve mavi takım, diğer günlerde olduğu gibi kozlarını paylaştı. Haftanın elenen ismi ise yeni bölüm sonrası belli oldu.

Yarışmacı Burcu'nun kaptanı olduğu kırmızı takım yarışmacıları iki aşamadan oluşan eleme oyunu sonrasında bir kişiye veda edecekti. 29 Ağustos gününde yarışmacılar beyaz peynir ile en iyi tabağı ortaya çıkarmak için yarıştı.

MasterChef'te hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonrasında kaybeden kırmızı takım eleme adayları ise belirlendi. O isimler: Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Safanur ve Hamza oldu.

Programda kırmızı takım yarışmacıları üç takım oyununu da kaybederek dokunulmazlığı da alamadı. Bu durumda yarışmacılar haftanın sonunda bir isme veda etmek zorunda kaldı. 6 isim ilk olarak yaratıcılık tabağını çıkardı. En başarılı tabakları hazırlayarak yarışmaya devam edenler ise Safanur, Tunahan ve ardından Burcu oldu.