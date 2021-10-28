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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan da katıldı.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Erin ve protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

- Adıyaman

Yeni Valilik binası bahçesinde gerçekleşen törende Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

- Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Baruş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt şeref defterini imzaladı.

Törene İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Bayram'ının 98. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Salih Aru ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, ilan edildiği günden bu yana milli bayram olarak kutlandığını belirtti.

Cumhuriyetin Türk milli değerlerine uygun olarak inşa edildiğini söyleyen Kuzgun, "Dünya tarihine baktığınızda cumhuriyet rejiminin ilk olarak 1792 yılında Fransa topraklarında ihtilal sonrasında gerçekleşmesine rağmen gerçek anlamda kadını ve erkeğiyle birlikte bir bütün olarak Avrupa'daki dengelerden farklı ama Türk kültür tarihine, Türk milli değerlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet istikbalimizin, egemenliğimizin kendisi demektir." dedi.

Törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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