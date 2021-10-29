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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul törenleri düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen kabul öncesi davetlileri karşıladı ve bayramlarını kutladı.

Kabul töreninde davetlilerle sohbet eden Canalp, pasta kesiminden önce yaptığı konuşmada, önceki yıllarda pastayı hep birlikte kestiklerini belirterek "Ancak bu yıl Kovid-19 tedbirleri dolasıyla pastamızı pastayı getiren görevlimiz kesecek." dedi.

Kabul törenine, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Bu arada Edirne Belediyesi tarafından Şükrüpaşa İlkokulundan Atatürk Anıtı'na kadar Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Saraçlar Caddesi'nde sanatçı Zeynep Dizdar konser verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Dizdar'a çiçek takdim etti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni ile Cumhuriyet konvoyu düzenlendi.

Valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen kabul törende Vali Osman Bilgin, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Törende Vali Bilgin, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin çok büyük bir kazanım olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın ardından cumhuriyetin ilan edilmesinin Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgelediğini belirtti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda kurum araçlarından oluşan Cumhuriyet konvoyu düzenlendi.

Endonezyalı öğrencilerinin gösterilerinin ardından havai fişek ve lazer gösterimi yapıldı.

Kutlamalar yerel sanatçıların konseri ile sona erdi.

Törenlere AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul ve fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde düzenlenen kabul törenine, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen fener alayında, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan katılımcılar, Türk bayrakları ve yaktıkları fenerlerle mehter takımı eşliğinde sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na yürüdü.

Fener alayına Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
13:00
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:39

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

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