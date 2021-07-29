YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 29 Temmuz 2021 Perşembe MasterChef balık çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte balık çorbası tarifi...

29 Temmuz 2021 Perşembe MasterChef balık çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte balık çorbası tarifi...

29.07.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yemek yarışması programı sayesinde birbirinden lezzetli yemek tarifleri gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran MasterChef'te, yarışmacılar balık çorbası hazırladı. Bunun ardından balık çorbası tarifi merak konusu oldu. İşte balık çorbası tarifi...

Balık çorbasının nasıl yapıldığı, MasterChef programıyla gündeme geldi. Balık çorbası yapmak için gerekli malzemelerden bazıları 200 ml krema, 250 gr haşlanmış balık, 1 küçük kereviz ve 4 çorba kaşığı zeytinyağıdır. Balık çorbası sıcak servis edilir. İşte MasterChef balık çorbası tarifi...

Balık çorbası malzemeleri

* 250 gr haşlanmış balık * 2 diş sarımsak * 1 küçük havuç * tuz, karabiber * 4 çorba kaşığı zeytinyağ * 1 küçük patates * 6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml) * 1 küçük kereviz * 1-2 limon suyu * 1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada) Terbiyesi için gerekli olan malzemeler: * 2 yumurta sarısı * 2 çay bardağı süt veya 200 ml krema * 1 silme çorba kaşığı un Üzeri için: * Kıyılmış maydanoz

Balık çorbası tarifi

Balık çorbası tarifi
Balığı temizleyin ve tencereye atın. Üzerine 6 bardak su, tuz ve soyulmuş soğanı ekleyin. Ardından orta ateşte 20 dakika boyunca, tencerenin üstü açık olarak haşlamaya başlayın. Kevgir ile balığı bir tabağa alın. Balığın kılçıklarını ayıklayın. Etlerini de tel tel ayırın.
Maydanozu kıyın. Balığı haşlarken kullandığınız suyu süzüp bir tencereye alın. Ardından kereviz, havuç, patates ve kalan soğanı küp şeklinde doğrayıp balık suyuna ekleyin.
Sebzeler yumuşadığında unu bir miktar su ile karıştırın. Ardından tencereye ilave edip kapağını kapatın. Pişirmeye bırakın. Gerekli gördüğünüz durumlarda sıcak su ekleyebilirsiniz.
Tel tel ayırdığınız balık etlerini ve kıyılmış maydanozu ilave edip hafif koyulaşıncaya kadar pişirmeye başlayın. Çorba suyundan biraz alın ve yumurta sarılarını ilave edip çırpın. Elde ettiğiniz karışımı çorbaya ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Tatil pozlarına yorum yağdı! "Sevgilin çok şanslı"

Tatil pozlarına yorum yağdı! "Sevgilin çok şanslı"

Tuba Büyüküstün'den şok eden hastane paylaşımı

Tuba Büyüküstün'den şok eden hastane paylaşımı

Olur mu demeyin! Bir kere deneyince bırakamayacaksınız

Olur mu demeyin! Bir kere deneyince bırakamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.