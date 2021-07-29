29 Temmuz 2021 Perşembe MasterChef balık çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte balık çorbası tarifi...

Balık çorbasının nasıl yapıldığı, MasterChef programıyla gündeme geldi. Balık çorbası yapmak için gerekli malzemelerden bazıları 200 ml krema, 250 gr haşlanmış balık, 1 küçük kereviz ve 4 çorba kaşığı zeytinyağıdır. Balık çorbası sıcak servis edilir. İşte MasterChef balık çorbası tarifi...

Balık çorbası malzemeleri

* 250 gr haşlanmış balık * 2 diş sarımsak * 1 küçük havuç * tuz, karabiber * 4 çorba kaşığı zeytinyağ * 1 küçük patates * 6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml) * 1 küçük kereviz * 1-2 limon suyu * 1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada) Terbiyesi için gerekli olan malzemeler: * 2 yumurta sarısı * 2 çay bardağı süt veya 200 ml krema * 1 silme çorba kaşığı un Üzeri için: * Kıyılmış maydanoz

Balık çorbası tarifi Balığı temizleyin ve tencereye atın. Üzerine 6 bardak su, tuz ve soyulmuş soğanı ekleyin. Ardından orta ateşte 20 dakika boyunca, tencerenin üstü açık olarak haşlamaya başlayın. Kevgir ile balığı bir tabağa alın. Balığın kılçıklarını ayıklayın. Etlerini de tel tel ayırın.

Maydanozu kıyın. Balığı haşlarken kullandığınız suyu süzüp bir tencereye alın. Ardından kereviz, havuç, patates ve kalan soğanı küp şeklinde doğrayıp balık suyuna ekleyin.

Sebzeler yumuşadığında unu bir miktar su ile karıştırın. Ardından tencereye ilave edip kapağını kapatın. Pişirmeye bırakın. Gerekli gördüğünüz durumlarda sıcak su ekleyebilirsiniz.