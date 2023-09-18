3-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yıldız ismine şaşırtan sözler! "Bu sezon onunla bitmez"

"PİRİNCE GİDERKEN BULGURDAN OLDU" (Bilal Meşe/Milliyet)

"Beşiktaş mı? Evet, ilk yarıda topla fazla oynadı, gelin görün ki, dişe dokunur, öyle aman aman bir üretimi olmadı, olanlar da karambolden geldi, sadece Gedson’un sıfıra yakın noktadan bir vuruşu vardı aklımızda kalan. Çarşıya pirince giderken, evdeki bulgurdan olursunuz! Bu farklı yenilgi Kartal için erken uyarıdır, dileriz herkes şapkasını önüne koyar, dersler çıkarır"