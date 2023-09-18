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3-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yıldız ismine şaşırtan sözler! "Bu sezon onunla bitmez"

18.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olurken, usta yazarlar karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlılar için sert değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de haftanın derbisinde kazanan Trabzonspor… Bordo mavililer 5. haftanın en önemli mücadelesinde Papara Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş’ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları derbiye dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

"PİRİNCE GİDERKEN BULGURDAN OLDU" (Bilal Meşe/Milliyet)

"PİRİNCE GİDERKEN BULGURDAN OLDU" (Bilal Meşe/Milliyet)

"Beşiktaş mı? Evet, ilk yarıda topla fazla oynadı, gelin görün ki, dişe dokunur, öyle aman aman bir üretimi olmadı, olanlar da karambolden geldi, sadece Gedson’un sıfıra yakın noktadan bir vuruşu vardı aklımızda kalan. Çarşıya pirince giderken, evdeki bulgurdan olursunuz! Bu farklı yenilgi Kartal için erken uyarıdır, dileriz herkes şapkasını önüne koyar, dersler çıkarır"

"REBIC-ONUR KANADINDAN YIKILDILAR" (Uğur Meleke/Hürriyet)

"REBIC-ONUR KANADINDAN YIKILDILAR" (Uğur Meleke/Hürriyet)

"Trabzon’da farkı belirleyen teknik adam kararlarıydı. Şenol Güneş’in sol bekte (orijini o bölge olmayan) Onur, önünde de (net bir pozisyonu olmayan, çok yönlü ama klasik bir sol açık diyemeyeceğin) Rebic’le başlamasının faturasını oradan üretilen gollerle ödedi Beşiktaş. İlk gol öncesi Mendy topu orada kazandı. İkinci gol öncesi de Visca faulü..."

"Şenol Güneş, takımı Sivas önünde 2-0 galipken, ipler kopmuşken önce Zaynutdinov’u sola koymuş, sonra da Rebic’i oraya alıp Kazak futbolcuyu sağa kaydırmıştı. Tabii 2-0 olmuş Sivas maçında pozisyonlarla bu kadar oynamakla, Trabzon’da müsabakaya başlamak farklı şeyler."

"BU SEZON COLLEY İLE BİTMEZ" (Sinan Vardar/Fotomaç)

"BU SEZON COLLEY İLE BİTMEZ" (Sinan Vardar/Fotomaç)

"Beşiktaş savunmasının savrukluğu S.O.S sinyali verdi. Colley hem ağır, hem de pozisyon alamıyor. Üçüncü goldeki aciz durumu 'Bu sezon Colley'le bitmez, biterse de hüsranla biter' dedirtti. Beşiktaş dün takım olarak kötüydü. Her zaman övgüyle bahsettiğimiz Gedson'un bu kadar kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Beşiktaşlı futbolcular tel tel döküldü. Bir takım ilk isabet şutunu 82. dakikada buluyorsa yenilmeye mahkumdur."

"SKOR DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ" (Erman Toroğlu/Sabah)

"SKOR DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ" (Erman Toroğlu/Sabah)

"Beşiktaş 2. yarıda tepki göstermedi, gösteremedi. Oyuncu değişikliklerinde bile Trabzonsporlu oyuncular oyun şekillerini değiştirmedi. Giren, çıkanı aratmadı. Fark, daha da açık olabilirdi. Düşünün Beşiktaş'ın Trabzonspor kalesine giden ilk şutu, 82. dakikada. Bilmiyorum size maçı uzun uzun anlatmaya gerek var mı? Beşiktaş dün gece kötü değildi, çok kötüydü."

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