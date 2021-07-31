31 Temmuz 2021 Cumartesi MasterChef yok mu? MasterChef yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışma programının ana kadrosunu belirlemek için elemeler devam ediyor. MasterChef programı sayesinde birbirinden lezzetli yemek tarifleri gündeme geliyor. 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününde TV8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yer almadı. İşte ayrıntılar...
MasterChef yeni bölümü neden yok?
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü MasterChef'in yeni bölümü yayınlanmayacak.
Bugün MasterChef kolaj bölümü ile 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.
Birbirinden güzel yemek tarifleri ile gündem olan MasterChef programında 3'lü düellolar sona erdi.
Bundan sonra yemeği ile şeflerden tam not alan yarışmacılar direkt olarak MasterChef'in ana kadrosunda yerini alacak.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 1 Ağustos 2021 Pazar TV8 ekranlarında 20.00'da yayınlanacak.
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