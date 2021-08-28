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34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

28.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

İZMİR (AA) - 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta'dan oluşan MusicOrba, İzmir Agora'da konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, dünyanın sayılı 4 el piyano ikililerinden MusicOrba, Portekiz Büyükelçiliği ve İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile gerçekleşen festivalde, Fernando Lopes-Graça'nın "Rustik Portekiz Melodileri" ve Felix Mendelssohn'un "Bir Yaz gecesi Rüyası" uvertürünü seslendirdi.

Açıklamada festivalin 31 Ağustos 2021 Salı akşamı Çeşme Kalesi’nde yapılacak Antonio Placer Sextet, Antonio Campos ve Rafael Campallo'nin sunacağı "Trovaores" gösterisi ile devam edeceği aktarıldı.

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi
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