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38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

01.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 38'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Fizik Kongresi başladı.

Türk Fizik Derneği tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede bilimsel toplantılar düzenlenecek.

Kongreye Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, TENMAK, TÜBİTAK, TÜBA, İstinye Üniversitesi, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AŞ, Kastamonu Entegre, GES Teknoloji ve KİPDAŞ destek veriyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin sadece eğlence yeri olmadığını, binlerce yıldır aklın, bilimin ışıdığı, tarihi bir kent olduğunu söyledi.

Etkinliği önemsediklerini dile getiren Aras, "Organizasyonun ilçede yapılmasına emek verenlere ve katılımcılarına teşekkür ediyorum. 'Tarihin babası' olarak bilinen Herodot'tan başka birçok bilim insanı da Bodrum ve çevresinde yaşamıştır." ifadesini kullandı.

Açılış töreni ödül ve plaket takdimiyle son buldu.

11 Eylül'e kadar devam edecek kongrenin halka açık olacağı belirtildi.

Açılışa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Aytül Adıgüzel (İstanbul Üniversitesi), Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Akınoğlu (ODTÜ), Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer İlday (Bilkent Üniversitesi), Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş (İstanbul Üniversitesi) ve vatandaşlar katıldı.

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

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Fizik Muğla Bodrum kongre bodrum belediyesi

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