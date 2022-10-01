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4. Dünya Göçebe Oyunları

01.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda kapışmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda kapışmalı aba güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların üçüncü gününde kapışmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor.

Türklerin en eski sporlarından olan kapışmalı aba güreşinde mücadele edenler; deri, kolsuz, boyu güreşçinin dizlerine kadar gelen ve belden siyah bir kuşakla bağlanan "aba" adı verilen bir kıyafetle güreşiyor. Abalı güreşçiler, davul zurna eşliğinde gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini bellerindeki kuşaktan ve abalarından tutup çeşitli oyunlar yaparak, omuzlarını veya göbeklerini yere getirip üstünlük sağlamaya çalışıyor. Güreşin sonunda kazanan ve yenilen sporcular sırayla rakiplerini kucaklayıp havaya kaldırarak, birbirlerine saygılarını gösteriyorlar.

Çim üzerinde yapılan güreşlere 19 ülkeden 65 sporcu katılıyor. Özellikle Moğolistan'dan gelen izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği mücadeleler kıran kırana geçiyor.

- "Amacımız geleneksel sporların olimpiyatlara kazandırılması"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AA muhabirine, Türkiye'de Göçebe Oyunları'nın ilk kez gerçekleştirildiğini, kendilerinin de oyunlara alışmaya çalıştıklarını söyledi.

Aşırtmalı ve yağlı güreşlerin ardından kapışmalı aba ve alış güreşlerinin yapıldığını belirten Türkiş, "Öğleden sonra şalvar güreşiyle devam edecek. İlgi sabahın erken saatlerinden itibaren gayet güzel. Özellikle aba güreşinin çok yoğun olduğu bölgeler bizim ülkemiz. Doğu Akdeniz'deki illerimizin olduğu noktalar. Burada da çok ciddi ve samimi bir ilgi var. Yağlı güreşte de çok büyük ilgi vardı." dedi.

Farklı ülkelerden sporcuların da güreşlerde yer aldığını dile getiren Türkiş, birçok ülke insanının müsabakaları takip ettiğini anlattı. Türkiş, "Bizim amacımız ileride bu geleneksel sporların olimpiyatlara kazandırılması. Burada uluslararası mecradan pek çok sporcunun, spor adamının, antrenörün, taraftarın bütünleşmesini hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

4. Dünya Göçebe Oyunları

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda kapışmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

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