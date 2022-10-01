4. Dünya Göçebe Oyunları

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

- "At üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen oyunda Türkiye-Macaristan ve Kazakistan-Moğolistan milli takımları arasında müsabakalar yapıldı

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