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4. Dünya Göçebe Oyunları

01.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"At üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen oyunda Türkiye-Macaristan ve Kazakistan-Moğolistan milli takımları arasında müsabakalar yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonunca Bursa'nın İznik ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'da kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

Oyunların üçüncü gününde Türkiye-Macaristan ve Kazakistan-Moğolistan milli takımları mücadele etti.

Kıyasıya oynanan karşılaşmalara seyirciler de yoğun ilgi gösterdi.

Kökbörü müsabakaları oyunların son gününde devam edecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları

- "At üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen oyunda Türkiye-Macaristan ve Kazakistan-Moğolistan milli takımları arasında müsabakalar yapıldı

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

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