4. Dünya Göçebe Oyunları

Oyunların son gününde Kazakistan ile Kırgızistan milli takımları finalde mücadele etti. Kıyasıya geçen karşılaşmada zaman zaman kazalar da meydana geldi. Oyun alanından taşan mücadele sonucu bazı atlar seyircilerin bulunduğu alana çıktı.

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi finali yapıldı. Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

- "At üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen oyunda, Kırgızistan'ı yenen Kazakistan şampiyon oldu

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