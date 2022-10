"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü"nde farkındalık etkinlikleri düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Batman, Mardin ve Elazığ'da "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla farkındalık etkinlikleri yapıldı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri de öğretmenleriyle sahipsiz hayvanlara mama ve su verdi.

Etkinlikte konuşan Vali Ekrem Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve öğrencilerle hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık sağlamak istediklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların bir gün değil her gün korunması gerektiğini dile getiren Canalp, "Bu can dostlarımıza sahip çıkacak olan bizleriz. Bizlere emanet olan bu can dostlarımız için evlerinizin, kapılarımızın önüne bir kap su, bir kap mama koymayı lütfen unutmayalım. Dünyada canlılarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gençlik merkezi gönüllüleri katıldı.

- Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki barınakta bulunan hayvanlara mama ve su verildi.

Programa katılan öğrencilere hayvanlarla ilgili bilgiler verildi, hikaye kitapları dağıtıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, küçük yaşta çocuklara hayvanları koruma bilincinin aşılanması gerektiğini belirtti.

Demirtaş, "Bu gün vesilesiyle barınağımızın kapılarını minik çocuklarımıza açarak onları can dostlarımızla buluşturduk. Bizler bir yandan bu can dostlarımızın yaşam haklarını korurken bir yandan da barınakta daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İhtiyaç duyulan ilçelerimizde barınak kurulumu sürüyor. Can dostlarımızı korumak ve daha sağlıklı alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve öğrenciler katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelindeki sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara süt ve mama bıraktı.

Çalışma esnasında karşılaştıkları kedi ve köpeklere şefkat gösteren ekipler, onları elleriyle besledi.