'Cumartesi gecesine kadar dikkat' diyerek uyardı! Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı'dan ilginç öneri! 'Ayvayı alın...'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.





İLGİNÇ ÖNERİSİ GÜNDEM OLDU

Bazı günler ünlü sunucuya uzman isimler eşlik ediyor. Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

'Cumartesi gecesine kadar dikkat' diyen Nuray Sayarı 'Çarşamba gününden itibaren fevri olmamaya, kaygılı düşünceler içerisinde bulunmamaya özen gösterin' dedi.

'AYVAYI ALIN...' Bolluk bereket, yeni iş kurma ve evlenmek için bir ritüelden bahseden Nuray Sayarı 'Ayvayı alın. Ayva ritüeli yapacağız' dedi. Nur Viral ise Sayarı'ya 'Ayvayı yiyecek miyiz bugün?'diye sordu.

Ünlü astrolog kendisiinde uyguladığı ritüelin detaylarını anlattı. Sayarı; 'Bir ayvayı alın. Önce niyet ediyorsunuz. Ayvayı ortadan ikiye bıçakla kesiyorsunuz. Ayırıyorsunuz ve içindeki çekirdekleri alıyorsunuz.