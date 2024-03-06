MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Cumartesi gecesine kadar dikkat' diyerek uyardı! Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı'dan ilginç öneri! 'Ayvayı alın...'

'Cumartesi gecesine kadar dikkat' diyerek uyardı! Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı'dan ilginç öneri! 'Ayvayı alın...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Bazı günler ünlü sunucuya uzman isimler eşlik ediyor. Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı bomba açıklamalar yaptı. 'Cumartesi gecesine kadar bunlara dikkat' diyen Sayarı 'Ayva ritüeli' ile sosyal medyayı salladı.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Chef GPT

İLGİNÇ ÖNERİSİ GÜNDEM OLDU

Bazı günler ünlü sunucuya uzman isimler eşlik ediyor. Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.
'Cumartesi gecesine kadar dikkat' diyen Nuray Sayarı 'Çarşamba gününden itibaren fevri olmamaya, kaygılı düşünceler içerisinde bulunmamaya özen gösterin' dedi.

'AYVAYI ALIN...'

'AYVAYI ALIN...'
Bolluk bereket, yeni iş kurma ve evlenmek için bir ritüelden bahseden Nuray Sayarı 'Ayvayı alın. Ayva ritüeli yapacağız' dedi. Nur Viral ise Sayarı'ya 'Ayvayı yiyecek miyiz bugün?'diye sordu.
Ünlü astrolog kendisiinde uyguladığı ritüelin detaylarını anlattı. Sayarı; 'Bir ayvayı alın. Önce niyet ediyorsunuz. Ayvayı ortadan ikiye bıçakla kesiyorsunuz. Ayırıyorsunuz ve içindeki çekirdekleri alıyorsunuz.
Onları ahşap bir kabın içerisine yerleştiriyorsunuz üzerine su dolduruyorsunuz. Her bir çekirdeğe bir niyet yapabilirsiniz. 11 gün üzeri kapalı bir şekilde onu bekletiyorsunuz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nuray Sayarı Nur Viral sosyal medya turu
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Korkunç olay

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.