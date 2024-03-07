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  4. 5 Kasım'da cezaevine gönderilmişti! Dilan Polat dosyasında son durum ne? 'İddianame, MASAK raporu...'

5 Kasım'da cezaevine gönderilmişti! Dilan Polat dosyasında son durum ne? 'İddianame, MASAK raporu...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 11:42
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Lüks hayatını ve pahalı harcamalarını göze sokarak tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Polat ailesinin tutukluluğu devam ediyor. Dilan Polat dosyasında ki son durumu Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomuten Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutukluluğu devam ediyor.

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'POLAT' DOSYASINDA SON DURUM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Geçtiğimiz ay 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI
Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.
Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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