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    4. 5 yaşındaki çocuklarını kurban edeceklerdi! 'Cin çarptı' diyerek Fas'a götürüyorlardı... Son anda yakalandılar

    5 yaşındaki çocuklarını kurban edeceklerdi! 'Cin çarptı' diyerek Fas'a götürüyorlardı... Son anda yakalandılar

    04.01.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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    İspanya'da yaşanan bir olay bir anda Avrupa medyasında gündem oldu. İspanya'da bulunan bir çift 5 yaşındaki çocuklarını 'cin çarptı' iddiasıyla kurban etmek istedi. Küçük çocuklarını Fas'a geçirmek üzereyken İspanyol polisi tarafından yakalanan çift gözaltına alındı.

    Çocuklarını kurban etmek isteyen Fransız aile herkesi şoke etti. 5 yaşındaki çocuklarına 'cin çarptığı' gerekçesiyle kurban etmek isteyen Fransız aile, polisin başarılı operasyonuyla son anda yakalandı. Polis, "cin çarptığını" düşündükleri beş yaşındaki çocuklarını "kurban etmeyi" planlayan Fransız çifti tutukladığını duyurdu.

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    Euronews'in haberine göre, İspanya'dan Fas'a feribotla geçmek üzereyken yakalanan Fransız çiftin "psikiyatrik sorunları" olduğu belirtildi.

    Polis kaynakları, ebeveynler hakkında reşit olmayan bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili Avrupa genelinde tutuklama emri bulunduğunu da belirtti.

    Fransız çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Çiftin 5 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu ve Fransa'ya iade edilmeden önce bir çocuk bakım evinde tutulduğu ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İspanya çocuk cin çarpması
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