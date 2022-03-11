52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan botoks itirafı! Aleyna Tilki'ye benzetilince...

110 kilodan 58 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu adeta başka birine döndü. Mide küçültme ameliyatı sonrası cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım. Geçenlerde sarışın halimle Aleyna Tilki'ye benzetilmişim. Kız 18-19 yaşında, doğursaydım onun yaşında çocuğum olurdu" dedi.
Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuştu.
ESTETİK İTİRAFI
Yüzüne birçok uygulama yaptırdığını ifade eden Bozoğlu, "Oyunculuğumu etkilemeyecek şekilde uygulama yaptırırım tabii. 25'lik genç kızlar yaptırıyor, benim neyim eksik?" diyerek kahkaha attı.
"BABAM BİLE FİLTRE KULLANIYOR"
İnsanların güzel ve bakımlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu, "Ev hanımları bizden daha bakımlı. Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa onu yapmalı bence. Instagram'da filtre kullanmayan var mı, babam bile kullanıyor. Bizler kullanınca niye olay olsun?" şeklinde konuştu.
2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için kilo alan Yeşim Ceren Bozoğlu şunları söylemişti:
"Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz."
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