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  4. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

04.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen ve senarist Onur Ünlü: - "Filmde bir mesaj vermek istemedim ama illa bir mesaj istiyorsak hak etmediğimiz hiç bir şeyi istememeliyiz. Eğer hak ettiğinden fazlasını istiyorsan daha çok çalışmalısın"

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bomboş" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Bomboş" filmi gösterildi.

Film gösteriminin ardından oyuncular Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve filmin yönetmeni, senaristi Onur Ünlü, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Filmin yapımcısı ve oyuncu Ergüçlü, buradaki konuşmasında, bir filmin bütün aşamalarında olmayı sevdiğini söyledi.

Ergüçlü, "Filmlerde doğru insanlarla çalışınca doğru sonuçlar alıyorsun. Ben filmin yapımcısı Ender Sevim ile birçok reklam filminde çalıştım. Çalışma disiplinine hayran olduğum bir insan, bu nedenle filmde yer almaya karar verdim." dedi.

Filmde canlandırdığı Nazlı karakterine de değinen Ergüçlü, "çok tatlı" diye nitelediği Nazlı karakterini Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen ile oynamanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Yapımcı Ender Sevim ise yönetmen Onur Ünlü'nün kendisine filmden bahsetmesiyle çok heyecanlandığını, oyuncular Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin'in de olduğunu öğrenince projede yer almaya karar verdiğini ifade etti.

Yönetmen ve senarist Onur Ünlü de filmde "Kıbrıs tatili"ne gitmeyi hak etmeyen Günel karakterinin bu amaç için çabasının anlatıldığını ifade etti.

İnsanlarda her zaman sahip olduğu şeylerden daha fazlasını hak ettiğine dair bir düşüncenin bulunduğunu aktaran Ünlü, "Hep daha fazlasını hak ettiğimizi düşünürüz. Bu filmde hak edilmeyen şeyle çok uğraşmaması gerektiğini, sonuçta insanın başına kötü şeyler gelebileceğini göstermek istedik. Filmde yaşanan olaylar gerçekti. Günel karakterinin yaşadığı her şey gerçekti. Filmde bir mesaj vermek istemedim ama illa bir mesaj istiyorsak hak etmediğimiz hiç bir şeyi istememeliyiz. Eğer hak ettiğinden fazlasını istiyorsan daha çok çalışmalısın." ifadelerini kullandı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

- Yönetmen ve senarist Onur Ünlü: - "Filmde bir mesaj vermek istemedim ama illa bir mesaj istiyorsak hak etmediğimiz hiç bir şeyi istememeliyiz. Eğer hak ettiğinden fazlasını istiyorsan daha çok çalışmalısın"

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bomboş" filmi izleyiciyle buluştu

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