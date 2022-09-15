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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

15.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek: - "Onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanat dolu nice yıllar diliyorum" - "Sanatçılarımızın halkımızla buluştuğu ve salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız geleneksel kortejimizi yeniden düzenliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "59. Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde sanatçılar Perihan Savaş ve Erkan Can'a "Onur Ödülü", Zerrin Tekindor'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" vereceklerini bildirdi.

Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, İdari Direktörü Cansel Tuncer ve Film Forum Moderatörü oyuncu Damla Sönmez ile otelde düzenlendiği basın toplantısında, festivalin 1 Ekim'de kortejle başlayacağını söyledi.

Aynı zamanda Festival Başkanı olan Böcek, iki yıldır tüm insanlığın salgının, felaketlerin gölgesinde olmasına rağmen kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inanarak festivali düzenlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Birliğimizi, berberliğimizi, umudumuzu sanatın çatısı altında buluşarak pekiştirdik. Onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanat dolu nice yıllar diliyorum. Yarım asrı geride bırakan festivalimiz, sinemamızın tarihidir ve o tarih, taşıdığı değerlerle anlamlıdır. Sanatçılarımızın halkımızla buluştuğu ve salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız geleneksel kortejimizi yeniden düzenliyoruz."

Yakında açılışını yapacakları Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimlerinin yapılacağını belirten Böcek, bu yıl ilk kez "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" düzenleyeceklerini ifade etti.

Böcek, tüm sanatseverleri festival coşkusunu yaşamak ve güzellikleri paylaşmak için 1-8 Ekim'de Antalya'ya davet etti.

- "Festival biletleri 3 ve 5 liradan satılacak"

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da uluslararası yarışma ve dünya sineması bölümü üzerinde çalışmaların sürdüğünü, festivalde sinema biletlerinin 3 ve 5 liradan satılacağını aktardı.

Gazetecinin, "Yurt dışı ve içinden kaç sanatçı gelecek? Önceki dönemde birçok sanatçı bize davetiye gelmedi diye eleştirmişti." sorusu üzerine Boyacıoğlu, 2019'da 907 konuk varken salgın nedeniyle 2020'de bu sayının 187'ye düştüğünü hatırlattı.

Geçen yıl da salgın nedeniyle davetli sayısını sınırlı tuttuklarını vurgulayan Boyacıoğlu, bu yıl 600'a yakın konuğun olacağını belirtti.

Birçok kez gelmesine rağmen Antalya'nın bu kadar popüler olduğunun farkında olmadığını anlatan Boyacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim de imkanlarımız sınırlı, paralarımız sonsuz değil. Yatak kapasitemiz de sınırlı. Şuna sevinmemiz lazım Antalya'da çok ciddi turizm aktivitesi var. Bazı oteller yatak veremiyor, zaten satılmış. Antalya'da 2 bin 500-3 bin kişiyi ağırlayabilecek maddi manevi imkanımız yok. Herkes Antalya'ya gelmek istiyor güzel şehir ama herkesi de çağıracak imkanımız maalesef yok. Düşünün film ekipleri geliyor. Jürilerimiz, ulusal basın, uluslararası konuklarımız var. Tüm bunları topladığınız zaman... Bazen telefonumu kapatmak geliyor içimden çünkü çoğunu tanıyorum. 'Abi bizi de mi çağırmayacaksın?' gibi bir şey geliyor mesela. Koynuma da alamıyorum, anlatabiliyor muyum? Yani bazı imkanlarımız maalesef sınırlı."

- Film afişinde Filiz Akın ve Ediz Hun'un fotoğrafı yer alacak

Film Forum Moderatörü ve oyuncu Damla Sönmez ise yılın en iyi filmlerinin Antalya'da seyirciyle buluşacağını belirterek, Antalya Film Forum'un 2-4 Ekim'de Antalya'da, 4-6 Ekim'de ise çevrim içi gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer, festivalin görsel kimliği olan afişinde sinema sanatçıları Filiz Akın ve Ediz Hun'un 1970 yapımı Ankara Ekspresi filminin setinde çekilen fotoğrafının yer alacağını kaydetti.

Festivalde, belediyenin ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin katılımıyla "Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi"ni hayata geçireceklerini bildiren Tuncer, bu kapsamda kız öğrencilerin çektiği 5 filmin gösterimlerinin yapılacağını, projeyle sinemada kariyer yapmak isteyen kız öğrencilerini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek: - "Onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanat dolu nice yıllar diliyorum" - "Sanatçılarımızın halkımızla bu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı

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