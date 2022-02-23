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7. Üsküdar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor

23.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Üsküdar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda, Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markasının yüzlerce eseri okurların beğenisine sunuluyor.

Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuar, tecrübeli yazarlar ile okuyucuları bir araya getiriyor.

Fuar kapsamında, Kemal Sayar "Nev Sohbet", Saliha Erdim "Ailede Muhabbet Şarttır", Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler", Nedim Şener "FETÖ ve Sosyal Medya Operasyonları", Mario Levi "İstanbul'da Yazar Olmak" ve Beşir Ayvazoğlu "İki Dost: Erol Güngör, Mehmet Genç Biyografileri Üzerine" başlıklı söyleşilere konuk olacak.

Ayrıca 26 Şubat'ta İbrahim Tenekeci, Sibel Eraslan, Yasin Aktay, Hilal Kaplan, İlber Ortaylı, Gökhan Özcan, 27 Şubat'ta ise Mim Kemal Öke, Ali Ural ve İhsan Fazlıoğlu imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelecek.

Fuarda, Albaraka, Dergah, Server, Ketebe, Kubbealtı, Semerkand, Rönesans, Şule, Cezve, İstanbul ve İletişim yayınları ile Doğan Kitap, İz Yayıncılık, Yeditepe Yayınevi, Hayy Kitap ve Nesil Yayın Grubu'nun da arasında bulunduğu onlarca yayınevi yer alıyor.

Fuar, 27 Şubat'a kadar kitap meraklılarıyla buluşmaya devam edecek.

7. Üsküdar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor

7. Üsküdar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

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