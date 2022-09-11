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741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gösteri uçuşuyla sona erdi

11.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gösteri uçuşuyla sona erdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, gösteri uçuşuyla sona erdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, etkinliklerin 3'üncü gününde mehteran eşliğinde Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın da katılımıyla türbede dua edildi. Bakan Dönmez, türbedeki anı defterini imzaladı.

Türbe ziyareti sonrası Bakan Dönmez ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi Camisi ve Darülkurrası'nın açılışını gerçekleştirdi. Dönmez, cami yapımında emeği geçenlere plaket takdim etti.

Tören alanındaki programda ise Türk Büyükleri Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, bugünleri ve gelecekleri için atalarından aldıkları ilham ve cesaretle emin adımlar attıklarını söyledi.

Yüzyıllar önce Ertuğrul Gazi ile torunlarının, huzurun ve güvenin bekçiliğini yaptığını belirten Kızılkaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atamız Ertuğrul Gazi'nin bayrağını şerefle taşıyoruz. Bizlere bu eşsiz vatani miras bırakan ecdadımızı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da dünyada çok az millete nasip olan büyük devletler kurma yeteneğinin Türk milletine ait büyük bir meziyet olduğunu dile getirdi.

Durmaz, "Bunun en güzel örneğini, azamet ve ihtişamını bugün bile yabancıların daha fazla araştırmaya yöneldiği Osmanlı Devleti'nde görmek mümkündür. Kayı Boyu'nun aziz evlatları bu toprakları yer ve yurt tutarak insanlık için bir umut ateşi yakmıştır. Bu topraklarda, cihan imparatorluğuna gidecek devletin beşiği sallanmış, zaferden zafere koşulacak yolun ilk taşları döşenmiştir." diye konuştu.

Ertuğrul Gazi ve neslinin, Anadolu Türkmen boylarını ve beylerini kavga ve kargaşadan uzak tutarak ortak hedeflere yönelttiğini anlatan Durmaz, Söğüt ruhunun derinliklerinde Ötüken müktesebatının olduğunu vurguladı.

Sadir Durmaz, şunları kaydetti:

"Söğüt'ün ruh kökünde Mete Han'dan Bilge Kağan'a, Attila'dan Sultan Alparslan'a kadar eğilmeyen bükülmeyen, kopmayan bir devlet felsefesi ve geleneği bulunmaktadır. Bu felsefe ve duruş, hamdolsun bugün de devam etmektedir. Uğruna can verilen, her karışı şehit kanlarıyla sulanan, şühedanın emaneti bu toprakları 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Türk milletinin ebedi yurdu olarak dünyaya tescil ettirdik. Köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gönül coğrafyamızı ulu çınarın gölgesinde muhafaza etmeye devam edeceğiz. Ertuğrul Gazi'nin sancağı yere düşmeyecek, Söğüt ruhu yaşatılacaktır."

Halk oyunları, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğünün gösterisi ve tören geçişinin ardından geleneksel pilav ikramında bulunuldu.

Etkinlikler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar gösteri uçuşuyla tamamlandı.

741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gösteri uçuşuyla sona erdi

741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gösteri uçuşuyla sona erdi

BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu

BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu

BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu

BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu

BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu

BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu

Bakan Dönmez: "Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız"

Bakan Dönmez: "Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız"

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Anahtar Kelimeler:
Söğüt Ertuğrul Gazi tören

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