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77 kilogram ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda devasa piton, keçiyi bütün olarak yuttuktan sonra yakalandı! Karnı açılınca...

30.09.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da yaklaşık 77 kg ağırlığında ve tam 6 metre uzunluğunda devasa bir piton, bir keçiyi bütün olarak yutarken görüldükten sonra yakalandı. Yakalanan hayvanı 7 kişi zor taşıdı ve karın bölgesine kesik atılıp açılınca keçinin parçalarına rastlandı. Devasa yılan 7 kişilik bir ekiple birlikte insanların yaşam alanından uzak bir bölgeye götürüldü.

Malezya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam ahıra girdiğinde keçilerinden birini göremedi ve polis haber verdi. Yerel haber kaynağı Berita Harian'a göre, polis yaptığı incemeler sonucunda çevrede 77 kg ağırlığında ve tam 6 metre uzunluğunda devasa bir piton olduğunu gördü. Yılanın midesindeki şişkinliğe bakıldığında ise keçiyi yutabileceği düşünüldü. Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı tarafından sakinleştirilerek başka bir bölgeye alınan yılanın karnı açıldı ve keçinin parçalarına rastlandı.

“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞİKAYET GELİYOR”

İtfaiye ekiplerine ait bir sözcü, “Olay yerine vardığımızda keçi ağılının içinde altı metrelik bir yılan bulduk. Ahırın sahibi olan kişi dişi keçilerinden birinin kayıp olduğunu ve yılan tarafından yutulduğuna inanıldığını iddia etti. Yılanı bulduğumuzda ise onu insanlardan uzak bir alana taşımak için çalışmalara başladık. İlk kez böyle bir şikayet geliyor” dedi.
O günün ilerleyen saatlerinde yılanı insan yerleşimlerinden uzağa salmadan önce yedi adamın hayvanı taşıması gerekiyordu.
Ağsı piton, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan en uzun yılanlardan biridir. Şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe 9,7 metreden daha uzundu, ancak tipik olarak uzunlukları 6 metreye daha yakındır. Hayvanlar güneydoğu Asya'ya özgüdür ve farklı ortamlara çok uyumludur, genellikle ormanlık alanlarda, otlaklarda ve yağmur ormanlarında bulunurlar.
Ağsı pitonlar etoburdur ve çoğunlukla kuşları ve memelileri yerler ve geyik, domuz veya keçi gibi büyük hayvanları yemeleri nadir değildir.Ağsı piton bir yılandır ve bu nedenle zehirsizdir, bunun yerine avını boğarak öldürür.
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Malezya yılan piton piton yılanı
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