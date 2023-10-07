794 yıllık Selçuklu eserindeki kadın ve erkek motifinin sırrı çözüldü! "Yaptıranların birbirine sevgisini anlatıyor"

Tarihi binalara yönelik yeterli kaynak olmadığı için, yapılardaki motiflerin genelde yorumlanıp uygun sonuca ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Erdal Eser, "Yeterli yazılı kaynak olmadığı için yapıların öykülerini tam olarak bilmiyoruz. Tabii ki bunların bazılarını veri olarak düşündüğümüz şeylere bakarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir karı koca tarafından yapılan yapıda muhakkak ki insani değerler ve duyguların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de dönemin en meşhur edebiyat örnekleri, yazım dünyasının en zengin örneklerini belki birlikte okuyorlardı. Belki de bundan herkes gibi onlar da etkilendi. Kuşkusuz, o dönemin yöneticilerini bunun etkilediğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Eşler arasında birbirlerine olan bağlılık ve sevgi de düşünüldüğünde aslında birlikte inşa ettirdikleri yapıda kendi aşk ve sevgilerini de göstermek istemeleri bana çok normal ve doğal geliyor" dedi.