'A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın!' Serdar Ali Çelikler'den olay yaratan iddia! Stefan Kuntz'un ayrılığı yakın...

Beşiktaş'ta arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi beklenirken, Fransız çalıştırıcının yerine gelme ihtimali olan isimler Sergen Yalçın ve Şenol Güneş olarak öne çıkmıştı. Bu dönemde siyah - beyazlı takımı çalıştırmak istemediği ifade edilen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN FLAŞ İDDİA

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılan ve daha sonrasında herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeni adresinin neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

A MİLLİ TAKIM A Milli Takım'da son oynanan karşılaşmalarda alınan kötü sonuçlarla birlikte Stefan Kuntz'un ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Fatih Terim isimlerinin ortaya atılmasının ardından çok konuşulacak bir söz de Serdar Ali Çelikler'den geldi.

OLAY YARATAN SÖZLER Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, deneyimli çalıştırıcının A Milli Takım'ın başına geçeceğini iddia etti. İşte o sözler...

"BEŞİKTAŞ OLMAZ" "Beşiktaş'ta bu yönetim varken, yeni bir ilişkinin kurulması zor Sergen Hoca açısından."