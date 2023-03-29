A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan mağlubiyetini böyle değerlendirdi! 'Memnun değilim...'

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeler D Grubu ikinci maçında oynanan ve 2-0 mağlup olduğumuz Hırvatistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
'Skordan memnun değilim' diyen Kuntz, "Rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas" ifadelerini kullandı.
Skordan memnun değilim! İlk devrede takımımız taktiksel beklentilerimizi kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Ayakları iyi olan Hırvat oyunculara doğru baskı yaptık ve 7-8 tane ciddi hataya zorladık.
Sıcağı sıcağına farkı özetlemeye çalışırsak; rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.
Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız.
8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz.
Hakan'ın kasığında bir kas problemi var, zorlama var. Sakatlığı ne kadar ciddi, MR'dan sonra göreceğiz.