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  4. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan mağlubiyetini böyle değerlendirdi! 'Memnun değilim...'

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan mağlubiyetini böyle değerlendirdi! 'Memnun değilim...'

29.03.2023 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeler D Grubu ikinci maçında 2-0 mağlup olduğumuz Hırvatistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeler D Grubu ikinci maçında oynanan ve 2-0 mağlup olduğumuz Hırvatistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

'Skordan memnun değilim' diyen Kuntz, "Rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas" ifadelerini kullandı.

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İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI

"3-4 FIRSATIMIZ VARDI"

"3-4 FIRSATIMIZ VARDI"

Skordan memnun değilim! İlk devrede takımımız taktiksel beklentilerimizi kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Ayakları iyi olan Hırvat oyunculara doğru baskı yaptık ve 7-8 tane ciddi hataya zorladık.

"EKSİK KALIYORUZ"

"EKSİK KALIYORUZ"

Sıcağı sıcağına farkı özetlemeye çalışırsak; rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

"DERSLER ALACAĞIZ"

"DERSLER ALACAĞIZ"

Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz.

HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI

HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI

Hakan'ın kasığında bir kas problemi var, zorlama var. Sakatlığı ne kadar ciddi, MR'dan sonra göreceğiz.

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