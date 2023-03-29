A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan mağlubiyetini böyle değerlendirdi! 'Memnun değilim...'

"DERSLER ALACAĞIZ"

Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız.