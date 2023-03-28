Milliler Hırvatistan'a diş geçiremedi! Ay Yıldızlılar ikinci maçında rakibine 2-0 mağlup oldu, liderlik fırsatını tepti

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederek gruba iyi bir başlangıç yapmıştı. Ay-Yıldızlılar ikinci maçında grubun dişli ekiplerinden Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler Hırvatistan karşısında müthiş bir baskıyla başlasa da golü bulmakta zorlandı ve karşılaşma 2-0'lık Hırvatistan üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla A Milli Takım'ımız 3 puanda kalırken, Hırvatistan gruptaki puanını 4'e yükseltti.

CENGİZ İLE GOLE YAKLAŞTIK!

Karşılaşmanın henüz 5'nci dakikasında orta sahada rakibinden topu söküp alan Salih Özcan, topu ceza sahası içerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sol ayağıyla uygun pozisyonda yaptığı vuruşta Dominik Livakovic, gole izin vermedi.

YİNE LIVAKOVIC!

Dakikalar 10'u gösterdiği sırada bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan sağ ayağıyla etkili vuruşunu kaleci Dominik Livakovic son andaki müdahalesiyle kurtararak kornere yolladı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Baskı sonuç verdi... Kullanılan korner vuruşunda Kerem Aktürkoğlu topa dokundu ve top ağlara gitti ama ağlara giden top, ofsayt nedeniyle gol geçerliliği kazanmadı.

İLK ATAKTA GOL...

Milliler yoğun baskıya rağmen golü bir türlü bulamazken, Hırvatistan mücadelenin 20. dakikasında golü buldu. Uzaklaştıramadığımız ve boşta kalan topa Mateo Kovacic'in vuruşu Hırvatistan'ın maçtaki ilk isabetli şutu olarak ağlarımıza gitti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEVAM EDEMEDİ

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda ayağını fazla kaldıran Hakan Çalhanoğlu, bir süre sonra sekmeye başladı. Rakibini yakalamak için orta alanda hızını artıran Hakan, pozisyon sonrasında kendisini yere bıraktı. Kaptan, oyuna devam edemezken 38’inci dakikada yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

KOVACIC FARKI 2'YE ÇIKARDI

Karşılaşmada ilk yarının sonun 4 dakika uzatma eklenirken, uzatmaların son dakikasında İsmail Yüksek kontrol edemedi. Mario Pasalic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Mert Günok kurtarırken dönen topta Mateo Kovacic farkı 2'ye çıkardı.

FIRSAT TEPTİ

Bu sonuçla milli takımımız 3 puanla üçüncü sırada kalırken, liderlik fırsatını tepti. Hırvatistan ise puanını 4'e çıkararak liderliğe yükseldi.

DEPREMZEDELER İÇİN KOREOGRAFİ

Türkiye ile Hırvatistan maçı öncesinde stadyumda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar unutulmadı. Bursa Büyükşehir Stadyumu kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı. Maçın başlamasıyla taraftarlar da futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu.

