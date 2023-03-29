A Milli Takımımızın tecrübeli oyuncu Çağlar Söyüncü mağlubiyeti böyle değerlendirdi: Ronaldo'muz Messi'miz yok

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından tecübeli savunmacı Çağlar Söyüncü, değerlendirmelerde bulundu.

Çağlar yaptığı açıklamada, "Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz çok tecrübeli. 2 defa Dünya 3'üncüsü oldular. Haddimizi bilerek oynamak istedik. Maça iyi başladık. Pozisyon yakaladık. Taraftarımızın baskısıyla onları hatalara zorladık. Onların hatalarını çabucak sonuçlandırmaya çalıştık. Hakan gibi önemli sakatlıkların olması oyun taktiğini etkiledi." ifadelerini kullandı.

'BÖYLE MAÇLAR OLACAK'

'Böyle maçlar olacak' diyen Söyüncü "Giren arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Böyle maçlar olacak. Daha da tecrübeleneceğiz. Hatalardan ders çıkaracağız. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha 2 maç oynadık. Pes etmeyeceğiz. Eleştirilere saygı duyarak, öz eleştiri yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"RONALDO'MUZ MESSİ'MİZ YOK"

Ayrıca, "Ben ilk kez 'Türk Duvarı' çıktığında da söyledim. Takım olarak iyi defans yapıyor ve gol yemiyorduk. Sadece Merih'in, geri 4'lünün ekstra yaptığı bir şey yoktu. Takım halinde tekrar iyi oynadığımız günleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Ronaldo'muz Messi'miz yok. Biz birlikte daha güçlü oluyoruz. Ben, takımıma ve arkadaşlarıma inanıyorum." diye konuştu.

