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    4. Abdullah Çatlı'nın yeni görüntüsü mü ortaya çıktı? 10 saniyelik video sosyal medyada olay oldu! Kazadan 3 yıl önce, trafik kontrolünde... Görüntüdeki o mu?

    Abdullah Çatlı'nın yeni görüntüsü mü ortaya çıktı? 10 saniyelik video sosyal medyada olay oldu! Kazadan 3 yıl önce, trafik kontrolünde... Görüntüdeki o mu?

    30.01.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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    Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler bir anda sosyal medyada gündem yarattı. 1993 yılındaki trafik çevirmesinde, polisin uzattığı alkolmetreye üfleyen adam dikkat çekti. 10 saniyelik görüntüdeki adamın Abdullah Çatılı olduğu iddia edildi. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar görüntülerdeki adamın yüzünü eliyle gizlemeye çalışmasına işaret etti.

    Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntü olay oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve 1993 yılına ait olduğu belirtilen görüntüdeki adamın Abdullah Çatlı olduğu iddia edildi. 10 saniyelik video görüntüsünde, polislerin alkol kontrolü yaptığı sırada adamın kameraları görünce yüzünü gizlemeye çalışması tartışmaları daha da alevlendirdi. Söz konusu videoyu izleyen herkes 'Görüntüdeki Abdullah Çatlı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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    Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntülere adeta yorum yağdı. Bazı kullanıcılar kırmızı bültenle aranan bir ismin polis kontrolünden geçme ihtimaline dikkat çekti.

    Bazı kullanıcılar ise söz konusu görüntüdeki adamın Abdullah Çatlı olduğu konusunda hemfikir oldu.

    "EŞGALİ GİZLEME ŞEKLİ... PROFESYONEL"

    "EŞGALİ GİZLEME ŞEKLİ... PROFESYONEL"

    "Işıktan rahatsız olma bahanesiyle eşgali gizleme şekli... profesyonel" yorumuysa dikkat çekti.

    İçerisinde Abdullah Çatlı'nın da yer aldığı araç 1996 yılında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaza yapmış ve yakın siyasi tarihin en büyük skandallarından biri ortaya çıkmıştı.

    Interpol tarafından kırmızı bültenle her yerde aranan Abdullah Çatlı, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us olay yerinde hayatını kaybetmiş, dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise yaralanmıştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Abdullah Çatlı
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